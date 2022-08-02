Эпическая китайская фантастика и французский зомбиапокалипсис: что смотреть в кино на этой неделе

В четверг, 4 августа, в прокат выходит китайский фантастический боевик «Земля. Перезагрузка», в котором эксперименты над природой поставили человечество на грань вымирания. Сюжет французской комедии «Стоп-кран» разворачивается вокруг непутёвых папы и дедушки, которые пытаются совладать с целой компанией очень активных детей. Также на больших экранах покажут комедийный зомби-хоррор «Убойный монтаж» совместного производства Франции, Великобритании и Японии и франко-бельгийский фильм ужасов «Бойся темноты».

«Земля. Перезагрузка» (Chong qi di qiu)

Постапокалиптическая картина режиссёра Линь Чжэнчжао интригует как минимум необычным сеттингом: в качестве главной угрозы человеческой цивилизации выступают генно-модифицированные учёными растения. Монструозные деревья и кусты обзавелись внушительным набором когтей, зубов и чего-то, напоминающего тентакли. А главное — растут эти плотоядные чудовища с невообразимой скоростью, разрушая всё вокруг, вплоть до небоскрёбов.

Некоторые сцены фильма прямо цитируют «Войну миров Z», другие напоминают «2012», но в целом картина обещает быть довольно самобытной и яркой.

«Стоп-кран» (Attention au départ!)

Первая полнометражная лента режиссёра Бенжамена Эврара «Стоп-кран» — это комедия для всей семьи. В фильме эксцентричный и откровенно неудачливый отец семейства в компании не менее чудаковатого дедушки пытается довезти ватагу детишек в летний лагерь в Альпах. Вся компания оказывается на перроне у поезда и, казалось бы, что может пойти не так? В их случае — всё. Дети уезжают в путешествие без сопровождающих и превращают жизнь пассажиров и проводников в сущий кошмар, а незадачливые папаша с дедушкой прикладывают все усилия, чтобы догнать подопечных.

В фильме присутствуют стремительный темп повествования, вписывающийся в жанр комедийного роуд-муви, фирменный французский юмор и море приключений.

Кинокритики приняли картину довольно сдержанно: с одной стороны, к её достоинствам относят игру Андре Дюссолье («Чёрный ящик», «Красавица и чудовище», «Неудачники»), Жерома Коммандёра («Неувольняемый», «Чего хочет Джульетта») и молодого французского актёра Нильса Отенен-Жерара («Махнёмся телами», «Венеция зовёт»). Положительную оценку также заслужили работа композитора Маттье Гоне и юмористическая составляющая картины, которую сравнивают с работами братьев Фаррелли («Тупой и ещё тупее», «Я, снова я и Ирэн»). Однако операторскую работу назвали, скорее, телевизионной, нежели подходящей для фильма.

Любопытно, что за месяц до выхода ленты во французский прокат испанский режиссёр Сантьяго Сегура успел выпустить ремейк «Стоп-крана» под названием «На всех парах! Путешествие в Астурию».

«Убойный монтаж» (Coupé)

Оскароносный французский режиссёр Мишель Хазанавичус («Артист», «Молодой Годар») решил сказать своё слово в забывающемся, но всё ещё популярном жанре комедийного зомби-хоррора и снял ремейк японской картины «Зомби одним планом!» (2017, режиссёр Синъитиро Уэда).



В центре истории «Убойного монтажа» — начинающий кинодел в компании с не самой профессиональной съёмочной группой. Они подписываются на создание экспериментального ужастика про зомби. Всё идёт наперекосяк с самого начала: заказчики требуют снять всю ленту одним кадром, исполнитель главной роли пьёт, а ведущая актриса не может изобразить ужас. И мало того что съёмочный процесс далёк от идеала, киношников ещё и атакуют реальные живые мертвецы.

«Убойный монтаж» — чертовски остроумный и крайне позитивный фильм — по крайней мере, такая у нас была задумка. Поначалу маскирующийся под классический зомби-хоррор фильм постепенно раскрывается совершенно в другом направлении, включая элементы пародий на ситкомы и фильмы про съёмки», — отметил Мишель Хазанавичус.

Фильм открытия 75-го Каннского кинофестиваля на языке оригинала изначально назывался Z, но под давлением украинских кинематографистов авторам пришлось переименовать ленту в Coupé.

«Бойся темноты» (Ogre)

Сюжет франко-бельгийского хоррора «Бойся темноты», на первый взгляд, может показаться любителям жанра довольно банальным. Героиня по имени Хлоя с маленьким сыном в попытке сбежать от своего прошлого переезжает в отдалённую деревню, окружённую живописными, но мрачноватыми лесами. Соседи принимают приезжих радушно, и хотя восьмилетний Жюль не очень успешно вписывается в круг местной детворы из-за проблем со слухом, вроде бы, ничего не предвещает беды, пока не выясняется, что несколько месяцев назад в деревне пропал ребёнок.

Местные на эту тему говорят неохотно, дети тоже отмалчиваются, утверждая, что им запрещают обсуждать это, а по ночам рядом с домом героини начинает твориться какая-то чертовщина. Ситуация усугубляется тем, что Хлоя сближается с местным доктором, а её сын принимает нового мужчину матери в штыки. «Он скоро меня съест, я это чувствую», — говорит Жюль Хлое.

Мистический хоррор про лесное чудовище в картине режиссёра Арно Малерба переплетается с психологической драмой и предлагает зрителям погрузиться в детское воображение и страхи. К достоинствам картины критики относят операторскую работу Пенелопы Пурриа и актёрскую игру Джованни Пуччи (Жюль). Картина получила номинацию в категории «Лучший фильм» на Международном фестивале фантастических фильмов в Жерармере в 2022 году.