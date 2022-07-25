«Стражи Галактики», «Чёрная Пантера» и две части «Мстителей»: анонсированы проекты Marvel до 2025 года

На Comic-Con в Сан-Диего состоялась презентация будущих фильмов и сериалов Marvel Studios. Глава студии Кевин Файги представил публике анонсы финала четвёртой, а также пятой и шестой фаз киновселенной. Среди ближайших премьер — сериал «Женщина-Халк: Адвокат» и фильм «Чёрная Пантера: Ваканда навсегда». Завершающими проектами шестой фазы станут две части «Мстителей», которые могут сильно повлиять на будущее кинематографического мира супергероев. Подробнее о проектах — в материале RT.

Глава Marvel Studios Кевин Файги выступил на Comic-Con в Сан-Диего с презентацией будущих проектов четвёртой фазы и обзором пятой и шестой фаз кинематографической вселенной Marvel. На мероприятии показали эксклюзивные кадры и трейлеры фильмов.

Среди ближайших картин, которые увидят поклонники мира супергероев, — сериал «Женщина-Халк: Адвокат». Первая серия выйдет уже 17 августа.

Сюжет разворачивается вокруг Дженнифер Уолтерс, двоюродной сестры Брюса Бэннера, которая после переливания крови получает способности сверхсильного зелёного монстра. В отличие от Брюса Дженнифер после обращения в значительной степени сохраняет свою индивидуальность и интеллект. Однако ей всё равно предстоит научиться управлять новым даром, чтобы никому не навредить и не потерять работу юриста в новом Отделе по защите сверхлюдей.

Главную роль в ленте исполнит Татьяна Маслани. По её словам, сериал отличается от других проектов студии уже потому, что Женщина-Халк пытается не быть супергероем и стремится жить нормальной жизнью. Как сообщает Variety, проект будет комедийным.

В ленте появятся Марк Руффало, исполняющий роль Халка во вселенной Marvel, и Бенедикт Вонг в роли чародея Вонга, а также Тим Рот в образе Эмиля Блонски, врага Халка, — известно, что он будет одним из основных клиентов Дженнифер Уолтерс.

В 2022 году выйдет «Чёрная Пантера: Ваканда навсегда». Режиссёр саги Райан Куглер вспомнил, как презентовал первую часть фильма вместе с Чедвиком Боузманом. Картина вышла в 2018-м, спустя два года актёр скончался от рака.

«Продолжить будет непросто, но мы постараемся, — сказал Куглер. — В последний раз я был здесь пять лет назад. Я сидел вон там, и мы презентовали первые кадры из первого фильма «Чёрная Пантера». А рядом со мной сидел наш Т'Чалла, великий Чедвик Боузман, которого больше нет с нами».

Сюжет продолжения раскроет события, произошедшие после смерти Т'Чаллы. Королевам Ваканды придётся сражаться и спасать свою родину от других держав.

По словам Куглера, в фильме зрители увидят новые места Ваканды и вселенной в целом, которых ещё не было на экранах. В конце трейлера показали новую Чёрную Пантеру, однако пока неизвестно, кто скрывается под костюмом. Мировая премьера ленты состоится 11 ноября.

На этом закончится четвёртая фаза вселенной о супергероях. Следующий этап откроет выход картины «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Во время презентации фильма актёр Пол Радд рассказал поклонникам, что новая картина познакомит зрителей с «множеством новых персонажей» и «исследует квантовый мир, который не всегда является тем, что вы думаете».

Героиня Осы, по словам Эванджелин Лилли, осознает все свои уязвимые места и сможет с ними смириться.

Напомним, что это будет третий фильм о Человеке-муравье. Сценарий к новой части написали Джек Кёрби, ранее работавший над многими проектами студии, и Джефф Лавнесс. К актёрскому составу вновь присоединились Майкл Дуглас и Мишель Пфайффер.

Выход ленты «Человек-муравей и Оса: Квантомания» запланирован на 17 февраля 2023 года.

Весной 2023 года ожидается релиз сразу двух проектов Marvel: сериала «Секретное вторжение» и третьей части «Стражей Галактики».

Сериал будет более мрачным, чем другие картины киновселенной. По словам актрисы Коби Смолдерс, «это будет захватывающий триллер», и зрители не смогут понять, где на экране люди, а где — Скруллы.

Сюжет сериала связан с фильмом «Капитан Марвел». Сэмюэл Л. Джексон вновь предстанет в образе Ника Фьюри, а Бен Мендельсон повторит свою роль Скрулла Талоса.

Премьера фильма «Стражи Галактики. Часть 3» состоится 5 мая 2023-го. По словам режиссёра Джеймса Ганна, этим проектом завершится история «Стражей Галактики».

Судя по трейлеру новой и финальной части, Гамора больше не помнит товарищей по команде, Грут станет почти взрослым, раскроются подробности происхождения Ракеты, а также появится новый герой — Адам Уорлок, которого сыграет Уилл Поултер («Солнцестояние», «Выживший»).

Ганн отметил, что Ракета — один из самых печальных персонажей во вселенной, и его история окажется «движущей силой» третьего фильма. Сестра Гаморы, Небула, в свою очередь, станет добрее и светлее. Победа над Таносом дала ей возможность найти себя.

© Кадр из фильма «Стражи Галактики. Часть 2» (2017)

Помимо прочего, в анонсе пятой фазы Marvel презентованы сериал «Эхо», где главный персонаж — антагонист «Соколиного глаза» Майя Лопес, и второй сезон «Локи». Оба проекта выйдут летом 2023 года. В ноябре на большие экраны вернётся полувампир в перезагрузке «Блэйда». Съёмки фильма начнутся в октябре. Следующей зимой состоится премьера сериала «Агата: Шабаш Хаоса», спин-оффа «Ванда/Вижн».

В 2024-м поклонники франшизы смогут увидеть премьеру сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» — нового проекта о супергерое. Лента выйдет весной, первый сезон будет состоять из 18 серий. До этого Сорвиголова появлялся в фильме «Человек-паук: Нет пути домой».

Также в 2024-м, 3 мая, выйдет фильм «Капитан Америка: Новый мировой порядок», в котором Сокол (Сэм Уилсон) заменит Стива Роджерса (Крис Эванс) и станет Кэпом. Сюжет ленты раскроет события после сериала «Сокол и Зимний солдат».

© Кадр из сериала «Сокол и Зимний Солдат» (2021)

Пятая фаза завершится ответом Marvel на «Отряд самоубийц» от DC — картиной «Громовержцы» о группе антигероев.

По словам Файги, актёрский состав пока не собран, однако уже есть множество кандидатов, например, Джулия Луи-Дрейфус (графиня Валентина Аллегра де Фонтен), Даниэль Брюль (Барон Земо), Флоренс Пью (Елена Белова), Ханна Джон-Кэймен (Призрак) и другие. Режиссёром проекта выступит Джейк Шрейер.

Начало шестой фазы ознаменует новый фильм «Фантастическая четвёрка», премьера которого состоится 8 ноября 2024-го. Изначально за режиссуру должен был отвечать Джон Уоттс, ранее работавший над трилогией «Человек-паук» с Томом Холландом, однако весной 2022 года он решил отказаться от проекта, так как устал от супергеройского кино. Пока неизвестно, кто займёт его место.

Завершающими и самыми громкими картинами фазы станут «Мстители: Династия Канга» и «Мстители: Секретные войны».

События, произошедшие в сериале «Локи», а также в фильмах «Человек-паук: Нет пути домой» и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», ведут кинематографический мир к катастрофе, которая положит конец всем кроссоверным историям. По данным Variety, это может изменить весь фундамент вселенной и переосмыслить её будущее. Сюжет обеих лент пока не раскрывается.

Известно, что братья Руссо не примут участия в создании фильмов. Как сообщил Файги, они изначально не планировали работать над ними.

«Они (братья Руссо. — RT) не имеют отношения к этим фильмам, — цитирует главу Marvel Studios издание Deadline. — Они ясно дали это понять. Мы любим их, а они — нас. Мы хотим найти какой-то общий проект, но это не он».



«Мстители: Династия Канга» выйдет на экраны 2 мая 2025 года, а «Мстители: Секретные войны» — 7 ноября 2025-го.