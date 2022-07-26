«Всё могу» по-французски и семейная история про нахимовцев: главные кинопремьеры недели

В четверг, 28 июля, в прокат выходит французская комедия «Не звезди!», в которой ложь главного героя внезапно начинает воплощаться в жизнь. В комедийной мелодраме совместного производства Австралии, США и Великобритании «Певица на всю голову» рассказывается о девушке, решившей сменить офисную работу на карьеру оперной дивы. Также на больших экранах можно будет увидеть два российских фильма, сочетающих в себе элементы мелодрамы и комедии: ленту «Асфальтовое солнце» о подростке времён позднего СССР и семейную картину «Нахимовцы».

«Нахимовцы»

Режиссёр Олег Штром снял ленту о взрослении, об осознании себя и своих ценностей, о сплочённости и возмужании юных курсантов Нахимовского военно-морского училища.

В центре сюжета — братья-близнецы Семён и Тимофей Логиновы из семьи потомственных моряков. Однако они не стремятся пойти по стопам предков, предпочитая гулять, веселиться и зарабатывать деньги, пусть даже не совсем законно. Тем не менее отец отправляет героев в Нахимовское училище. Сначала подростки злятся на отца, постоянно ругаются со старшим по званию и планируют сделать всё, чтобы их отчислили. Но постепенно братья втягиваются в процесс обучения и находят верных друзей.

Близнецов сыграли дебютанты в полном метре Никита и Даниил Ходуновы. По словам последнего, съёмки стали для них непростым опытом, но поддержка съёмочной группы помогла справиться с волнением.

«Вначале, конечно, было волнительно, потому что это был наш первый опыт и мы ещё не знали, что такое камера, крупный план, средний план, но в этом нам помогла вся команда, начиная от режиссёра и заканчивая другими актёрами и продюсерами. Главный помощник — это мой брат, конечно», — поделился артист с журналистами после показа фильма.

В ленте также сыграли Сергей Гармаш, Андрей Мерзликин, Василиса Шакунова, Иван Батарев и другие.

Съёмки проходили в петербургском корпусе Нахимовского военно-морского училища и частично во Владивостоке (корабли Тихоокеанского флота). По словам одного из продюсеров, большая часть курсантов, которые появляются на экране, — настоящие воспитанники-нахимовцы.

«Не звезди!» (Menteur)

Герой картины — обаятельный раздолбай Жером, чей главный талант — умение лгать. Изобретательная и не очень ложь, мелкая или масштабная, главное — постоянная и из любви к искусству. Для Жерома смотреть в глаза собеседнику и утверждать, что он чемпион по карате и астронавт, а ещё лично знаком с мисс мира, — образ жизни.

Однажды утром главный герой с удивлением осознаёт, что всё его враньё, даже самое нелепое, воплощается в жизнь. В Ницце появляются киты, потому что «сезон», брат Жерома становится законченным неудачником, да ещё и обзаводится третьей почкой, а женщины не дают лгуну прохода.

Сюжет картины местами будто балансирует между фильмами «Лжец! Лжец!» и «Брюс Всемогущий» с Джимом Керри и «Всё могу» с Саймоном Пеггом, но заподозрить режиссёра Оливье Барру («День выборов по-французски», «Красавчик со стажем», «Спецагенты на отдыхе») в плагиате не получится: все его комедии — это классический французский юмор.

«Певица на всю голову» (Falling for Figaro)

Милли — обычная девушка, которая работает в офисе и живёт как все. Но у неё есть мечта — стать певицей. Ради этого Милли решила бросить работу, уйти от возлюбленного и уехать в шотландскую глубинку учиться у вздорной оперной дивы Меган Джеффри-Бишоп в исполнении обладательницы премии BAFTA Джоанны Ламли («Волк с Уолл-стрит», «Приключения Паддингтона 2», «Евротур»). Та соглашается обучать героиню, но сразу предупреждает, что «это будет истинное страдание».

Фильм снят в жанре комедийной мелодрамы. Это мотивирующая история о поиске себя, преодолении преград на пути к цели и, конечно же, о любви.

«Асфальтовое солнце»

Комедийная мелодрама Ильи Хотиненко («Одиссея 1989», «Зови меня Джинн», «Любовь из пробирки») возвращает зрителя в эпоху позднего Советского Союза с бережно воссозданными деталями: фарцовщиками пластинок, варёными джинсами, массивными радиоприёмниками. Даже цветокоррекция «Асфальтового солнца» максимально стилизована под советский кинематограф. При этом картина не играет на ностальгии: это история в том числе для молодого зрителя, которому интересно узнать, «как было тогда».

Главному герою ленты Артёму Белову 15 лет. Это подросток с набором присущих его возрасту проблем и отдушиной — скейтбордом, который тогда называли роликовой доской. Герой переживает первую любовь, проверяет на прочность настоящую дружбу, испытывает сложности в общении со сверстниками и пытается победить в опасном уличном соревновании — гонке на «дороге смерти». «Асфальтовое солнце» — фильм о взрослении, борьбе и преодолении препятствий.

«(Фильм. — RT) о том, что очень круто найти для себя какую-то платформу (пусть даже дурацкую доску с колёсами) и зациклиться на ней настолько, что с её помощью решить все проблемы. Это может быть что угодно: религия, хобби, влюблённость, магия, астрофизика… Главное — найти какую-то систему координат, какую-то опору, тогда с её помощью можно многое преодолеть», — рассказал Хотиненко газете «Культура».

