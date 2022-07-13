Император или императрица? Тест RT по цитатам правителей России

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RT
Русские императоры и императрицы вошли в историю благодаря не только своим реформам, политическим решениям и подробностям личной жизни, но и метким высказываниям, которые часто становились афоризмами. Некоторые настолько известны сами по себе, что об их авторстве многие даже не задумываются. Проверьте с тестом RT, сможете ли вы по цитате определить, кто это сказал, император или императрица.
Император или императрица? Тест RT по цитатам правителей России
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

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