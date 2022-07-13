Император или императрица? Тест RT по цитатам правителей России

Русские императоры и императрицы вошли в историю благодаря не только своим реформам, политическим решениям и подробностям личной жизни, но и метким высказываниям, которые часто становились афоризмами. Некоторые настолько известны сами по себе, что об их авторстве многие даже не задумываются. Проверьте с тестом RT, сможете ли вы по цитате определить, кто это сказал, император или императрица.

РИА Новости

© Алексей Даничев