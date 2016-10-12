iTélé: В размолвке между Парижем и Москвой культурный центр ни при чем Владимир Путин отменил поездку в Париж, после того как Франсуа Олланд отказался присутствовать на открытии русского культурно-духовного центра. Однако на самом деле православный центр тут ни при чем, считает корреспондент iTélé. Главные разногласия в отношениях между российским и французским лидерами касаются конфликта в Сирии, и именно из-за этого и возникла такая ситуация. 12 октября 2016 iTélé

Порошенко: Изменить Конституцию и провести выборы Киеву мешает Россия Прежде чем проводить выборы на Украине и менять Конституцию, как предусмотрено Минскими соглашениями, нужно обеспечить стабильное перемирие в Донбассе, считает Петр Порошенко. В его отсутствии он обвинил Россию и призвал международное сообщество, в частности ОБСЕ, провести на территории его страны спецоперацию, а также взять под свой контроль как российско-украинскую границу, так и линию соприкосновения враждующих сторон. 22 июня 2016 iTélé

Прокурор Марселя: Российские фанаты – хулиганы, привыкшие к насилию Прокурор Марселя, комментируя стычки между российскими и английскими фанатами на чемпионате Европы, назвал россиян хулиганами, которые специально тренируются, чтобы вести себя агрессивно. Кроме того, он предупредил, что обвинение будет требовать для тех, кого поймали во время столкновений, тюремного заключения и запрета на въезд во Францию, передает его слова телеканал iTele. 13 июня 2016 iTélé

iTélé: Путин образца 2016 года перестал повсюду видеть «руку Вашингтона» По мнению аналитика iTélé, в новом году настроение Владимира Путина сильно изменилось, и это было заметно во время нынешней прямой линии. Если раньше российский лидер был агрессивен и постоянно обвинял во всем Запад, то сейчас он выглядел спокойным и не искал повсюду «руку Вашингтона». Очевидно, эта перемена связана с тем, что его стратегия на международной арене начала приносить плоды, отмечает эксперт. 15 апреля 2016 iTélé

Николя Саркози: Путин мне не друг, но без него нам не победить ИГ В интервью каналу iTélé бывший президент Франции и лидер партии «Республиканцы» Николя Саркози выразил сожаление по поводу неспособности мировых держав объединить усилия для борьбы с «Исламским государством». По его мнению, Запад совершил «трагическую ошибку», когда испортил отношения с Россией, поскольку без нее добиться мира в Сирии невозможно. 20 марта 2016 iTélé

iTélé: К Западу Путин сменил гнев на милость, но турок не пожалел В этом году на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина царила «очень русская» атмосфера и соблюдались все старые советские традиции, отмечает эксперт iTélé. По сравнению с прошлогодней конференцией российский лидер заметно смягчил риторику, перестав обвинять США и Европу во всех грехах. Но Турцию он жалеть не стал и при каждом удобном случае напоминал о том, что в конечном итоге турки станут радикальными исламистами. 18 декабря 2015 iTélé

Порошенко: Украинский народ вернет Крым и уйдет в Европу Украина обязательно вступит в ЕС, даже если придется подождать, заявил Петр Порошенко в интервью французскому телеканалу iTélé. Но Киев выстоит и непременно вернет Крым - ведь недаром украинская армия одна из сильнейших на континенте. При этом Порошенко уверен, что Николя Саркози, который заявил, что жители полуострова сами выбрали Россию, «плохо проинформирован». 23 апреля 2015 iTélé