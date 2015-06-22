allAfrica.com
Руанда: Реакция на прекращение вещания BBC показывает лицемерие Запада
Реакция западных властей и СМИ на решение о приостановлении вещания руандийской службы BBC продемонстрировала характерное для Запада лицемерие, пишет в своей статье для аllAfrica.com журналист Лонзен Ругира. Как отмечает Ругира, давление правительства Руанды на BBC вызвало крайне негативный отклик в Великобритании,хотя ранее британское правительство проводило абсолютно такую же политику в отношении российского канала RT.
Российский полицейский спас ребенка от жертвоприношения в Африке
Россиянин Сергей Сафронов решил спасти либерийского мальчика, после того как узнал, что его собираются принести в жертву, сообщает allAfrica.com. Ребенка выкупили за 150 долларов у его дальнего родственника, которому дали ясно понять, что мальчика покупают для совершения ритуального убийства. Злоумышленника арестовали.