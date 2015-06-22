Руанда: Реакция на прекращение вещания BBC показывает лицемерие Запада

Реакция западных властей и СМИ на решение о приостановлении вещания руандийской службы BBC продемонстрировала характерное для Запада лицемерие, пишет в своей статье для аllAfrica.com журналист Лонзен Ругира. Как отмечает Ругира, давление правительства Руанды на BBC вызвало крайне негативный отклик в Великобритании,хотя ранее британское правительство проводило абсолютно такую же политику в отношении российского канала RT.