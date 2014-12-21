Zee News: В Пакистане казнен гражданин России В Пакистане казнен гражданин России Ахлас Ахлак, который в 2003 году был обвинен в покушении на тогдашнего президента страны Первеза Мушаррафа, сообщает Zee News. Приговор привели в исполнение, так как Исламабад отменил мораторий на высшую меру наказания после недавнего теракта в Пешаваре, унесшего жизнь 140 человек. 21 декабря 2014 Zee News

Три украинских снаряда взорвались на территории России По сообщению издания Zee News, три украинских боеприпаса попали на территорию Ростовской области. Один из снарядов серьезно повредил здания пункта пропуска российской таможни. 28 июня 2014 Zee News

Индийский министр не хочет, чтобы его страна превращалась в Россию Индия не должна превращаться в Россию, где миллиардеров сажают за решетку. Так министр нефтегазовой промышленности страны Мойли Вераппа прокомментировал следствие против одного из богатейших предпринимателей Индии. В ответ на это лидер «Индийской народной партии» Яшвант Синтха напомнил о многолетней дружбе между РФ и Индией и призвал правительство уволить чиновника. 19 октября 2013 Zee News