Zee News
Zee News: В Пакистане казнен гражданин России
В Пакистане казнен гражданин России Ахлас Ахлак, который в 2003 году был обвинен в покушении на тогдашнего президента страны Первеза Мушаррафа, сообщает Zee News. Приговор привели в исполнение, так как Исламабад отменил мораторий на высшую меру наказания после недавнего теракта в Пешаваре, унесшего жизнь 140 человек.
Три украинских снаряда взорвались на территории России
По сообщению издания Zee News, три украинских боеприпаса попали на территорию Ростовской области. Один из снарядов серьезно повредил здания пункта пропуска российской таможни.
Индийский министр не хочет, чтобы его страна превращалась в Россию
Индия не должна превращаться в Россию, где миллиардеров сажают за решетку. Так министр нефтегазовой промышленности страны Мойли Вераппа прокомментировал следствие против одного из богатейших предпринимателей Индии. В ответ на это лидер «Индийской народной партии» Яшвант Синтха напомнил о многолетней дружбе между РФ и Индией и призвал правительство уволить чиновника.
Патриарх наказал монахам избегать виртуальных соблазнов
Глава Русской Православной Церкви призвал монахов проводить меньше времени в глобальной сети, пишет Zee News. По его мнению, в интернете «множество греховного и соблазнительного». А вот священники могут использовать Всемирную паутину - но лишь для несения слова божьего, пишет издание.