Yorkshire Post: Послушать Гергиева в Лондоне пришло 20 тысяч человек На Трафальгарской площади в Лондоне прошел концерт Лондонского симфонического оркестра под управлением известного российского дирижера Валерия Гергиева. Как отмечает издание The Yorkshire Post, это мероприятие собрало около 20 тысяч слушателей. 23 мая 2016 Yorkshire Post

Путин замечен в любви к «императорской» минералке Всего лишь за год Россия стала крупнейшим потребителем минеральной воды Harrogate. По утверждению Yorkshire Post, именно эту воду предпочитает пить Владимир Путин. А веком раньше императорская семья Романовых даже специально приезжала ради нее в Северный Йоркшир. 9 декабря 2013 Yorkshire Post