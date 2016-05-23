Yorkshire Post
Yorkshire Post: Послушать Гергиева в Лондоне пришло 20 тысяч человек
На Трафальгарской площади в Лондоне прошел концерт Лондонского симфонического оркестра под управлением известного российского дирижера Валерия Гергиева. Как отмечает издание The Yorkshire Post, это мероприятие собрало около 20 тысяч слушателей.
Путин замечен в любви к «императорской» минералке
Всего лишь за год Россия стала крупнейшим потребителем минеральной воды Harrogate. По утверждению Yorkshire Post, именно эту воду предпочитает пить Владимир Путин. А веком раньше императорская семья Романовых даже специально приезжала ради нее в Северный Йоркшир.
Пара из России свела счеты с жизнью в шотландском отеле
Постояльцы роскошного отеля «Скотсман» в Эдинбурге почувствовали «странный запах, как из канализации», а затем обнаружили в одном из номеров тела мужчины и женщины. Издание Yorkshire Post полагает, что погибшие были из России и свели счеты с жизнью, приняв цианид.