Yomiuri Shimbun: Япония была нужна России, пока не пришёл Трамп Россия высказывала заинтересованность в развитии отношений с Японией, когда оставалась в изоляции после присоединения Крыма, пишет The Yomiuri Shimbun. Однако, как только к власти пришёл Дональд Трамп, который был готов к сотрудничеству с ней, энтузиазм Москвы по отношению к Токио утих. В то же время премьер-министр Японии, наоборот, делает ставку на то, что сумеет добиться от России продвижения в вопросе Курил, — это бы ему значительно помогло и на внутриполитической арене. 17 июля 2017 Yomiuri Shimbun

Yomiuri Shimbun рассказала, когда Москва пойдёт на уступки в территориальном споре Посетив Курильские острова, японские бизнесмены сделали вывод: хотя местные жители и региональные власти очень ждут совместных российско-японских проектов, российские власти не слишком охотно стремятся сотрудничать с Японией. Впрочем, по их мнению, всё, вероятно, изменится после выборов 2018 года, когда Путин сможет даже пойти на уступки в территориальном вопросе, пишет Yomiuri Shimbun. 3 июля 2017 Yomiuri Shimbun

Yomiuri Shimbun: Нормализация отношений РФ и США может отразиться и на Курилах Если России удастся улучшить отношения с США при новом президенте Трампе, тогда она «будет меньше заинтересована в том, чтобы вносить раскол в лагерь западных стран», и сблизится с Японией. Поэтому Токио необходимо следить и за развитием отношений между Россией и США в надежде урегулировать проблему «северных территорий», пишет Yomiuri Shimbun. 21 ноября 2016 Yomiuri Shimbun

Yomiuri: Приезд Путина в Японию должен привести к подвижкам по Курилам Встреча глав МИД России и Японии хоть и обнажила разногласия между странами, но все-таки возобновила диалог, отмечает Yomiuri Shimbun. В числе прочего стороны говорили и о визите Владимира Путина в Японию в течение нынешнего года. Газета призывает к тому, чтобы этот визит имел какое-то практическое содержание, — иначе он лишь разрушит единство «Большой семерки». 24 сентября 2015 Yomiuri Shimbun

Yomiuri Shimbun: Разговора о Курилах по существу от Путина не дождешься После того как Дмитрий Медведев «ранил чувства японцев» поездкой на Курилы, не стоит обольщаться на счет возможного визита Владимира Путина в Японию, пишет Yomiuri Shimbun. И хотя премьер Синдзо Абэ надеется добиться прогресса по территориальной проблеме на основе личного контакта с Путиным, все действия российского президента говорят, что у него нет серьезных намерений по Курилам. 24 августа 2015 Yomiuri Shimbun

Yomiuri Shimbun: Москва отомстила Токио за отсутствие Абэ на параде Программы безвизового обмена и свободного посещения Курильских островов японцами отменены по инициативе России, сообщает Yomiuri Shimbun. Москва заявила о трудностях с подготовкой. Японские эксперты, в свою очередь, полагают, что причинами могли стать отказ премьера Синдзо Абэ приехать в Москву и проамериканский крен японской политики. 15 мая 2015 Yomiuri Shimbun

Yomiuri: КНДР спешит навстречу России, чтобы избавиться от Китая В России с 11-дневным визитом находится глава МИДа Северной Кореи Ли Су Ён. Таким образом Пхеньян стремится уйти от влияния Китая, считает Yomiuri Shimbun. Москве это как нельзя на руку, ведь она ищет способы расширить свое влияние в Восточной Азии. Поэтому она в 2013 году увеличила экспорт в КНДР в полтора раза, отмечает издание. 2 октября 2014 Yomiuri Shimbun

Премьер Японии встретится с Путиным подальше от американских глаз Японский премьер Абэ договорился с президентом Путиным о встрече в Пекине. Это связано с тем, что в Вашингтоне очень недовольны идеей визита российского лидера в Японию. Но действия Японии в рамках «семерки» — не повод прерывать отношения с Москвой, утверждает газета Yomiuri Shimbun. Наоборот, она советует продолжать прямые контакты с российскими политиками. 23 сентября 2014 Yomiuri Shimbun

Япония решила не отставать от США в «изоляции России» «Отдельная» линия Токио в отношениях с Москвой не встречает понимания у партнеров Японии по «Большой семерке», сообщили Yomiuri Shimbun в правительственных кругах страны. Поэтому власти решили все-таки отменить визит главы МИД Японии Фумио Кисиды в Москву. 2 апреля 2014 Yomiuri Shimbun

Японский лидер опоздает на Олимпиаду из-за «северных территорий» 7 февраля – это не только дата начала зимней Олимпиады в России, но и День «северных территорий» в Японии. Поэтому Синдзо Абэ не будет в этот день присутствовать в Сочи, сообщает Yomiuri Shimbun. Правда, японский премьер обещал подъехать через несколько дней. 24 декабря 2013 Yomiuri Shimbun