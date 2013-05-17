Yeni Mesaj
Yeni Mesaj: МВФ навязал Турции российское зерно
Россия - один из крупнейших импортеров сельскохозяйственной продукции, однако она не входит в список 10 главных потребителей турецких продуктов питания, пишет Yeni Mesaj. Самым же поразительным для издания оказалось то, что именно у россиян турки закупают зерно.
YM: Россия может стать «спасительным пристанищем для мусульман»
События на Ближнем Востоке показали, что Россия больше заботится об исламском мире, чем мусульманская Турция, считает обозреватель издания Yeni Mesaj. Она противостоит влиянию США в регионе и покровительствует Сирии. В будущем у России есть все шансы стать мировым центром, уверен автор.