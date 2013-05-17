Yeni Mesaj: МВФ навязал Турции российское зерно

Россия - один из крупнейших импортеров сельскохозяйственной продукции, однако она не входит в список 10 главных потребителей турецких продуктов питания, пишет Yeni Mesaj. Самым же поразительным для издания оказалось то, что именно у россиян турки закупают зерно.