Yacht Harbour: Для российских олигархов длина яхты имеет значение

Несмотря на экономические кризисы последних лет, индустрия строительства огромных роскошных яхт процветает и развивается – не в последнюю очередь благодаря российским заказчикам, пишет Yacht Harbour. Так, олигархи из России, включая Романа Абрамовича и Алишера Усманова, дают фору саудовским принцам и активно покупают личные суда длиной от сотни метров, охотясь за лучшим дизайном и самыми внушительными характеристиками.