Моравецкий успокоил Запад: он может рассчитывать на Польшу — защитника всего НАТО на восточном фланге

Несмотря на очень болезненную историю, место Польши на карте мира — это вовсе не проклятие, а скорее благословение, считает премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. В статье, посвящённой годовщине обретения Польшей независимости, он рассказывает про особое геополитическое чутьё поляков, которые первые предвидели «возрождение российского империализма», сообщает портал Wszystko Co Najważniejsze.