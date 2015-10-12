World Tribune: США создали торговый альянс против Китая и России

Вряд ли кто-то всерьез думает, что недавно созданный блок Транстихоокеанского партнерства (ТТП) — это исключительно торговое образование, пишет World Tribune. Ведь в этом регионе он будет прямым конкурентом двух крупных держав – России и Китая. А они тоже создают собственные экономические альянсы и не расположены уступать сферу своих интересов.