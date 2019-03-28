WPR: следующая «санкционная пятилетка» разочарует США так же, как и первая

Из-за санкционного давления на Россию США оказались в незавидном положении, пишет World Politics Review. По мнению портала, западные санкции не сумели сломить российскую экономику, привели к политическому расколу в США, вбили клин между Вашингтоном и Европой, а также толкнули Москву в объятия Пекина. США могут лишь надеяться на то, что рано или поздно санкции изменят поведение России, однако многие факторы говорят о том, что вторая пятилетка санкций будет столь же обескураживающей, как и первая.