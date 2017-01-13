World Bulletin
Столтенберг: попыткам вмешательства в выборы НАТО противопоставит «кибероборону»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал вмешательство в выборный процесс другого государства «неприемлемым», пишет World Bulletin. Столтенберг подчеркнул, что кибербезопасность переведена в число «рабочих сфер» НАТО. Тем не менее он заявил, что «неизбежной угрозы против кого-либо из союзников» не видит.
Минобороны Литвы - гражданам: В случае оккупации работайте хуже, чем обычно
Как сообщает World Bulletin, опасаясь российского «вторжения» на территорию Литвы, Министерство обороны этой страны выпускает пособие о том, как в подобном случае гражданам следует себя вести. Среди прочего оборонное ведомство советует литовцам сопротивляться «иностранной оккупации», проводя демонстрации, забастовки «или, по крайней мере, выполняя свою работу хуже, чем обычно», отмечается в статье.
Песков: Никаких соглашений Украина не подписывала
Путин и Янукович не договорились ни о снижении цен на газ, ни о вступлении Украины в Таможенный союз на недавней незапланированной рабочей встрече. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на слухи о том, что соглашение о присоединении Киева к ТС уже подписано, пишет World Bulletin.