Столтенберг: попыткам вмешательства в выборы НАТО противопоставит «кибероборону» Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал вмешательство в выборный процесс другого государства «неприемлемым», пишет World Bulletin. Столтенберг подчеркнул, что кибербезопасность переведена в число «рабочих сфер» НАТО. Тем не менее он заявил, что «неизбежной угрозы против кого-либо из союзников» не видит. 13 января 2017 World Bulletin

Минобороны Литвы - гражданам: В случае оккупации работайте хуже, чем обычно Как сообщает World Bulletin, опасаясь российского «вторжения» на территорию Литвы, Министерство обороны этой страны выпускает пособие о том, как в подобном случае гражданам следует себя вести. Среди прочего оборонное ведомство советует литовцам сопротивляться «иностранной оккупации», проводя демонстрации, забастовки «или, по крайней мере, выполняя свою работу хуже, чем обычно», отмечается в статье. 16 января 2015 World Bulletin