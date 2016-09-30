World Affairs: Новая Дума не даст Путину причин для беспокойства Госдума РФ омолодится и станет гораздо преданнее российскому президенту, считает World Affairs. По словам издания, многие депутаты нового созыва представлены провинциальными «молодыми аппаратчиками», которые обязаны своим политическим успехом и переездом в Москву лично Владимиру Путину. 30 сентября 2016 World Affairs

Литва предложила США «освободить» Крым дедовским способом Литовские политики предложили своим американским коллегам воспользоваться документом 75-летней давности, чтобы вернуть Украине «аннексированный» Крым. Речь идет о так называемой Декларации Уэллеса, в которой США заявили о том, что не признают прибалтийские республики частью СССР. 28 июля 2015 World Affairs

World Affairs: Москва и Пекин объединяются в «ось Дракона и Медведя» Китай поддержал Россию в трудную минуту и облегчил ее банкам доступ на свой финансовый рынок. В ответ Россия готова еще шире открыть китайцам доступ к сибирским месторождениям. По мнению Гордона Чанга, это говорит о фактическом объединении двух экономик и появлении мощной «оси Дракона и Медведя». 6 марта 2015 World Affairs

World Affairs: Чтобы выжить, Украина должна отказаться от Донбасса Украина должна выжить в противостоянии с Россией и провести реформы для будущего процветания, заявляет Александр Мотыль в журнале World Affairs. При любом раскладе удержание Донбасса для Киева станет невыносимым бременем. Этот регион и так тормозил реформы на Украине в последние 23 года, – поэтому от него надо «умыть руки», предлагает автор. 22 октября 2014 World Affairs

World Affairs: «Партия Путина» не оставляет россиянам выбора на выборах Результат предстоящих в эти выходные региональных выборов известен заранее – на них победит прокремлевская «Единая Россия», пишет World Affairs. Произойдет это потому, что большинству оппозиционеров не дали зарегистрироваться в кандидаты, — а те, кто прошел, подвергаются «травле» властей, отмечает издание. 12 сентября 2014 World Affairs

World Affairs: Когда россияне очнутся ото сна, будет уже поздно Когда-нибудь россияне поймут, что проводимая Путиным политика – преступна, уверяет Александр Мотыль на страницах World Affairs. Тогда они будут обвинять друг друга в «коллаборационизме» и отрицать собственные преступления, подобно немцам после Второй мировой войны. Но будет уже поздно: «жертвы агрессии» на Украине им этого не простят, предрекает автор. 7 августа 2014 World Affairs

World Affairs: «Султан» Янукович затягивает петлю на собственной шее Разгоняя уличные протесты, Виктор Янукович считает, что затягивает петлю на шее оппозиции, пишет World Affairs. Однако, по мнению издания, в действительности веревка сейчас накинута именно на его шею. 23 января 2014 World Affairs