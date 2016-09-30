World Affairs
World Affairs: Новая Дума не даст Путину причин для беспокойства
Госдума РФ омолодится и станет гораздо преданнее российскому президенту, считает World Affairs. По словам издания, многие депутаты нового созыва представлены провинциальными «молодыми аппаратчиками», которые обязаны своим политическим успехом и переездом в Москву лично Владимиру Путину.
Литва предложила США «освободить» Крым дедовским способом
Литовские политики предложили своим американским коллегам воспользоваться документом 75-летней давности, чтобы вернуть Украине «аннексированный» Крым. Речь идет о так называемой Декларации Уэллеса, в которой США заявили о том, что не признают прибалтийские республики частью СССР.
World Affairs: Москва и Пекин объединяются в «ось Дракона и Медведя»
Китай поддержал Россию в трудную минуту и облегчил ее банкам доступ на свой финансовый рынок. В ответ Россия готова еще шире открыть китайцам доступ к сибирским месторождениям. По мнению Гордона Чанга, это говорит о фактическом объединении двух экономик и появлении мощной «оси Дракона и Медведя».
World Affairs: Чтобы выжить, Украина должна отказаться от Донбасса
Украина должна выжить в противостоянии с Россией и провести реформы для будущего процветания, заявляет Александр Мотыль в журнале World Affairs. При любом раскладе удержание Донбасса для Киева станет невыносимым бременем. Этот регион и так тормозил реформы на Украине в последние 23 года, – поэтому от него надо «умыть руки», предлагает автор.
World Affairs: «Партия Путина» не оставляет россиянам выбора на выборах
Результат предстоящих в эти выходные региональных выборов известен заранее – на них победит прокремлевская «Единая Россия», пишет World Affairs. Произойдет это потому, что большинству оппозиционеров не дали зарегистрироваться в кандидаты, — а те, кто прошел, подвергаются «травле» властей, отмечает издание.
World Affairs: Когда россияне очнутся ото сна, будет уже поздно
Когда-нибудь россияне поймут, что проводимая Путиным политика – преступна, уверяет Александр Мотыль на страницах World Affairs. Тогда они будут обвинять друг друга в «коллаборационизме» и отрицать собственные преступления, подобно немцам после Второй мировой войны. Но будет уже поздно: «жертвы агрессии» на Украине им этого не простят, предрекает автор.
World Affairs: «Султан» Янукович затягивает петлю на собственной шее
Разгоняя уличные протесты, Виктор Янукович считает, что затягивает петлю на шее оппозиции, пишет World Affairs. Однако, по мнению издания, в действительности веревка сейчас накинута именно на его шею.
World Affairs: СССР лгал о Катыни при попустительстве Запада
Москва до сих пор утаивает данные о Катынском расстреле, поскольку Путин не желает осуждать прошлое своей страны, пишет Алан Джонсон на страницах World Affairs. Однако, по мнению журналиста, скрывать правду так долго было бы невозможно без попустительства со стороны Запада.