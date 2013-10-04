Советская военная база встанет на защиту Северного морского пути

Россия восстанавливает советскую военную базу в Арктике, чтобы увеличить присутствие в регионе и обеспечить безопасность Северного морского пути. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Кроме того, он отметил важность Арктики для безопасности и экономики России, сообщает The Windsor Star.