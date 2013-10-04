Windsor Star
Советская военная база встанет на защиту Северного морского пути
Россия восстанавливает советскую военную базу в Арктике, чтобы увеличить присутствие в регионе и обеспечить безопасность Северного морского пути. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Кроме того, он отметил важность Арктики для безопасности и экономики России, сообщает The Windsor Star.
Россия поздравит ветеранов Арктических конвоев с победой
Россия помнит о подвиге ветеранов Арктических конвоев, которые рисковали своими жизнями, чтобы доставить в СССР важный военный груз. В честь очередной годовщины великой победы она наградит моряков памятной медалью с изображением адмирала Федора Ушакова, сообщает The Windsor Star.