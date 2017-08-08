Westfälische Nachrichten
Габриэль о санкционном законе США: «Мы не будем беспрекословно подчиняться!»
Новый закон США об антироссийских санкциях подрывает американо-европейские отношения, заявил в интервью Westfälische Zeitung министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Тот факт, что под штрафные меры могут попасть европейские предприятия, «не лезет ни в какие ворота», добавил он. «Но мы не наивные и не будем беспрекословно подчиняться. Если понадобится, мы настоим на своём», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства ФРГ.
Старинная икона вернется в Россию благодаря вермахту
В 1941 году жители Юхнова попросили капеллана вермахта Йозефа Перау спасти православную икону. Священник увез образ в Германию, а спустя 74 года его ученик намерен вернуть реликвию в Россию - в знак «трогательного примирения», сообщает Westfälische Nachrichten.