Westfälische Nachrichten

Габриэль о санкционном законе США: «Мы не будем беспрекословно подчиняться!»

Новый закон США об антироссийских санкциях подрывает американо-европейские отношения, заявил в интервью Westfälische Zeitung министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Тот факт, что под штрафные меры могут попасть европейские предприятия, «не лезет ни в какие ворота», добавил он. «Но мы не наивные и не будем беспрекословно подчиняться. Если понадобится, мы настоим на своём», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства ФРГ.