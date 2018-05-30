WA: Штайнмайер не исключил будущую роль Украины в транзите газа, несмотря на «Северный поток — 2»

В ходе своего официального визита в Киев президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не исключил возможность сохранения за Украиной роли в транзите газа, несмотря на строительство «Северного потока — 2», сообщает Der Westfälische Anzeiger. Тем самым он ответил на заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что газопровод представляет собой «политический проект, нацеленный на раскол ЕС и причинение вреда Украине».