Westdeutsche Zeitung
WZ: Запад в плену иллюзий о путинской России
Россия настолько непонятна для Запада, что тот не знает, как на нее повлиять. Любые упреки в нарушении прав человека не приносят никакого результата. И пока западные страны не придумают, как обходиться с Россией, Путин будет и дальше над ними насмехаться, пишет немецкая Westdeutsche Zeitung.
WZ: В эпизоде с потухшим факелом аура Путина оказалась ни при чем
Путешествие Олимпийского огня по России началось с неудачи. После того как Владимир Путин зажег чашу огня и дал старт эстафете, «искра мира» погасла. Кто-то увидел в этом плохой знак, кто-то списал все на ауру российского президента, а кто-то сравнил священное пламя со свечкой на торте именинника. Однако истина оказалась намного прозаичнее, пишет Westdeutsche Zeitung.