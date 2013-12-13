WZ: Запад в плену иллюзий о путинской России

Россия настолько непонятна для Запада, что тот не знает, как на нее повлиять. Любые упреки в нарушении прав человека не приносят никакого результата. И пока западные страны не придумают, как обходиться с Россией, Путин будет и дальше над ними насмехаться, пишет немецкая Westdeutsche Zeitung.