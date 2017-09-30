Weekly Standard: американские законодатели торопят Белый дом с решением по оружию для Украины Законодатели-республиканцы ждут от Белого дома действий в соответствии с рекомендациями высшего руководства страны по предоставлению Украине летального оборонительного оружия, сообщает The Weekly Standard. По их мнению, настал момент для того, чтобы «постараться помешать» планам президента России Владимира Путина. 30 сентября 2017 Weekly Standard

Weekly Standard: Маккейну и Грэму не терпится вновь наказать Россию Сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм стремятся как можно скорее принять законопроект о введении новых санкций против Москвы якобы за её «влияние» на американские выборы и «вмешательство» в дела других государств. Однако глава комитета сената США по международной политике Боб Коркер откладывает голосование по этому вопросу, чтобы позволить администрации Трампа восстановить отношения с Россией, передаёт The Weekly Standard. 3 мая 2017 Weekly Standard

Могерини: ЕС сохранит единство по поводу антироссийских санкций независимо от США Евросоюз проявит единство по вопросу об антироссийских санкциях независимо от того, какой будет позиция США, заявила верховный дипломат ЕС Федерика Могерини. Выступая в Вашингтоне, она выразила неуверенность по поводу того, будет ли Америка и дальше придерживаться санкций в отношении России, введённых в связи с событиями на востоке Украины, сообщает The Weekly Standard. 11 февраля 2017 Weekly Standard