Weather Network: российские космонавты неожиданно для себя установили новый рекорд Российские космонавты в ходе ремонтных и профилактических работ на внешней поверхности МКС установили новый рекорд России по длительности пребывания в открытом космосе, сообщает The Weather Network. Как отмечает канадский интернет-портал, побить принадлежащий американцам мировой рекорд россиянам всё же не удалось. 3 февраля 2018 Weather Network

Weather Network: Для канадцев моржевание – подвиг, а для русских – наркотик Если канадцы ныряют в ледяную воду один раз в год и для них это равносильно подвигу, то члены российского клуба зимнего плавания «Криофил» делают это ежедневно, сообщает Weather Network. При этом сибирские моржи утверждают, что купание в ледяной реке помогает им излечиться от болезней и увидеть красоту окружающего мира, а для некоторых из них оно вообще превратилось в наркотик. 11 января 2016 Weather Network