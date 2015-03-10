Washington's Blog: Почему нельзя верить Бжезинскому Недавно американский политолог Збигнев Бжезинский посоветовал Украине взять пример с Финляндии и не вступать в НАТО, чтобы не раздражать Россию. Однако, считает Washington’s Blog, подобный шаг вряд ли обнадежит Москву. Ведь Хельсинки, несмотря на провозглашаемый нейтралитет, принимает активное участие в военных кампаниях альянса. 10 марта 2015 Washington's Blog

Washington’s Blog: Киев убил пассажиров автобуса, чтобы поднять «моральный дух» Автобус с мирными жителями в Волновахе был подорван украинской противопехотной миной, причем специально, уверен журналист Washington’s blog. Он приводит многочисленные доказательства вины Киева в этом преступлении, в том числе, попавший к хакерам документ, в котором глава СБУ призывает к террору против мирного населения «для поднятия морального духа войск». 16 января 2015 Washington's Blog

Washington’s Blog: США знают, как отомстить России Вашингтон жаждет отомстить Москве за провал в Сирии, проблемы с Украиной, а также за унижение, испытанное им из-за разоблачений Сноудена. По мнению автора Washington’s Blog, США замыслили план по свержению Путина и возвращению России в хаос 90-ых. 3 сентября 2014 Washington's Blog