WFB: американские спутники беззащитны перед атаками России или Китая Американские чиновники и эксперты признают: спутники GPS, которые обеспечивают навигацию для систем от высокоточного оружия до приложений по вызову такси, крайне уязвимы для разного рода атак, пишет The Washington Free Beacon. И наибольшую угрозу, по их словам, представляют собой Россия и Китай, которые всё равно ведут свои разработки противоспутникового оружия. 17 марта 2018 Washington Free Beacon

WFB: Госдеп рассказал, как США наказали Россию за вмешательство в выборы Пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науэрт не согласилась с утверждением, что администрация Дональда Трампа делает недостаточно, чтобы наказать Россию за «вмешательство» в американские выборы, пишет The Washington Free Beacon. В качестве одного из доводов чиновница привела закон CAATSA, в результате принятия которого российский оборонно-промышленный комплекс якобы не смог заключить сделки на несколько миллиардов долларов, отмечает издание. 21 февраля 2018 Washington Free Beacon

Оговорка по Уотерс: конгрессмен пообещала добиваться импичмента для Путина В эфире политической передачи член палаты представителей США Максин Уотерс пригрозила импичментом Дональду Трампу, а затем и вице-президенту страны Майку Пенсу, которого по ошибке назвала Путиным, пишет The Washington Free Beacon. 6 августа 2017 Washington Free Beacon

WFB: генерал США обеспокоен отставанием Вашингтона от России в модернизации армии Пока США медлят с модернизацией устаревающего вооружения, в том числе ядерного арсенала, Россия и Китай активно наращивают свой потенциал и осваивают новые формы ведения войны: информационную и космическую, с беспокойством рассказал The Washington Free Beacon генерал Военно-воздушных сил, член Стратегического командования Вооружённых сил США Джон Хайтен. Генерал признал, что в плане модернизации Вашингтон значительно уступает «иностранным противникам». 31 июля 2017 Washington Free Beacon

WFB: западные журналисты купились на фальшивую обложку Time Опубликованная в Twitter фиктивная обложка воскресного выпуска Time с изображением президента США Дональда Трампа и заголовком «Главный лжец» быстро стала «вирусной», сообщает The Washington Free Beacon. Как отмечает издание, многие журналисты не стали проверять первоисточник и приняли публикацию за чистую монету. 13 июня 2017 Washington Free Beacon

Washington Free Beacon: ведущая CNN случайно «скрестила» Трампа с Россией Журналисты телеканала CNN «случайно» изобретают в эфире новые словосочетания, символизирующие «связи» Трампа с Россией, пишет The Washington Free Beacon. После того как ведущая Элисин Камерота выразила надежду, что её «оговорка» превратится в соцсетях в популярный хэштег #Trussia, её коллега Крис Куомо предложил свой вариант — #Rump, символически заменив начало фамилии Трампа на первую букву из названия России, говорится в статье. 27 мая 2017 Washington Free Beacon

Троллинг по-американски: российское посольство «переселяют» на Nemtsov Plaza Комитет по национальной безопасности и правительственным делам сената поддержал законопроект о переименовании части улицы в Вашингтоне, на которой находится посольство России, в честь убитого оппозиционера Бориса Немцова, пишет The Washington Free Beacon. По мнению издания, этот «троллинг» имеет целью вызвать раздражение» Москвы, так как официальный адрес её дипмиссии в этом случае будет носить имя «откровенного критика Кремля». 18 мая 2017 Washington Free Beacon

Washington Free Beacon: расследование ФБР пообещали держать в тайне от Трампа Во время выступления в комитете по разведке в сенате США исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб пообещал, что не будет информировать Дональда Трампа о ходе расследования российского влияния на выборы, пишет The Washington Free Beacon. При этом он отказался комментировать переговоры уволенного Джеймса Коми с президентом. 12 мая 2017 Washington Free Beacon

WFB: конгрессмен США создала групповой портрет «кремлёвского клана» Трампа Член палаты представителей американского конгресса Максин Уотерс опубликовала на своей странице в Twitter изображение «кремлёвского клана» президента США, сообщает The Washington Free Beacon. На коллаже, составленном самой Уотерс, можно увидеть башни Кремля, лица Владимира Путина и Дональда Трампа, а также тех из его окружения, кто, по мнению Уотерс, замешан в связях с Россией, включая бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна и зятя президента Джареда Кушнера. 17 марта 2017 Washington Free Beacon

Экс-президент Эстонии предупредил о вмешательстве России в выборы по всей Европе В преддверии выборов в ряде стран Европы регион превратится в «главное поле сражения» для российских «кампаний по дезинформации», считает бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. При этом Западу просто нечем отомстить Москве, ведь сам он по большей части лишь играет роль наблюдателя, отметил политик. 10 марта 2017 Washington Free Beacon