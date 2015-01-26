Нарушение закона о гей-пропаганде оценили в 50 тысяч рублей За нарушение закона о гей-пропаганде суд оштрафовал основателя сайта для подростков с нетрадиционной сексуальной ориентацией на 50 тысяч рублей. Washington Blade отмечает, что год назад тот же самый суд по этому же обвинению вынес оправдательный вердикт. 26 января 2015 Washington Blade

Республиканец США похвалил «антигейский» закон за здравый смысл Член Республиканского национального комитета США поддержал принятый в России закон о запрете гей-пропаганды, чем вызвал осуждение со стороны своих коллег по партии. По их мнению, партия республиканцев не может ассоциироваться с режимом Путина, и ни один из ее лидеров не должен поддерживать российского президента. 14 января 2014 Washington Blade

WB: Чем критиковать других, США лучше бы разобрались с гомофобией у себя Бойкотирование российских товаров и Сочинской Олимпиады в ответ на недавно принятый закон о гей-пропаганде в России лишь навредит невинным людям, отмечает американское издание The Washington Blade. По мнению автора, начинать решать проблемы гомофобии следует в США, где тоже не все идеально, что касается равноправия граждан. 6 августа 2013 Washington Blade

Навратилова назвала РФ тоталитарной страной из-за антигейских законов Бывшая звезда большого тенниса Мартина Навратилова раскритиковала депутатов Госдумы за закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Кроме этого, она заявила, Путин «пытается идти наперекор всему, что делает Запад». Она отметила, что, если бы в западных странах относились к геям плохо, президент РФ разрешил бы однополые браки. 20 июня 2013 Washington Blade