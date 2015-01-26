Washington Blade
Нарушение закона о гей-пропаганде оценили в 50 тысяч рублей
За нарушение закона о гей-пропаганде суд оштрафовал основателя сайта для подростков с нетрадиционной сексуальной ориентацией на 50 тысяч рублей. Washington Blade отмечает, что год назад тот же самый суд по этому же обвинению вынес оправдательный вердикт.
Республиканец США похвалил «антигейский» закон за здравый смысл
Член Республиканского национального комитета США поддержал принятый в России закон о запрете гей-пропаганды, чем вызвал осуждение со стороны своих коллег по партии. По их мнению, партия республиканцев не может ассоциироваться с режимом Путина, и ни один из ее лидеров не должен поддерживать российского президента.
WB: Чем критиковать других, США лучше бы разобрались с гомофобией у себя
Бойкотирование российских товаров и Сочинской Олимпиады в ответ на недавно принятый закон о гей-пропаганде в России лишь навредит невинным людям, отмечает американское издание The Washington Blade. По мнению автора, начинать решать проблемы гомофобии следует в США, где тоже не все идеально, что касается равноправия граждан.
Навратилова назвала РФ тоталитарной страной из-за антигейских законов
Бывшая звезда большого тенниса Мартина Навратилова раскритиковала депутатов Госдумы за закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Кроме этого, она заявила, Путин «пытается идти наперекор всему, что делает Запад». Она отметила, что, если бы в западных странах относились к геям плохо, президент РФ разрешил бы однополые браки.
Госдеп США критикует Россию за нарушение прав секс-меньшинств
Государственный департамент США выразил обеспокоенность в связи с ситуацией с правами геев и лесбиянок в России. В интервью The Washington Blade сотрудница ведомства рассказала, что в РФ принимаются дискриминационные законы, а также применяется насилие по отношению к представителям секс-меньшинств.