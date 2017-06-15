War on the Rocks: Москва «помогает» американским политикам ещё со времён НКВД Роль российских спецслужб в президентских выборах 2016 года в США до сих пор неизвестна, отмечает War on the Rocks. Но, как утверждает издание, попытки повлиять на американскую политику и подорвать американскую демократию Москва начала ещё во времена НКВД. И накопила в этом плане немалый опыт. 15 июня 2017 War on the Rocks

War on the Rocks: «Гибридная» Россия сама же и пострадает от своих гибридных войн В России границы между государственным и частным, между внутренним и внешним прозрачны и не соблюдаются, и эти тенденции переносятся и на то, как она ведет свою борьбу, задействуя невоенные средства в своих войнах с другими странами, пишет War on the Rocks. Однако у России нет достаточных ресурсов, чтобы противостоять другим государствам, если те возьмут на вооружение российские же методики, предрекает автор статьи Марк Галеотти. 7 декабря 2016 War on the Rocks

War on the Rocks: Взаимодействие с Россией по Сирии – это провал политики США «Контрпродуктивное» соглашение о сотрудничестве военных США и России в Сирии лишь ухудшит позиции Вашингтона в этом конфликте, убеждены авторы War on the Rocks. Россия наверняка не сдержит своих обещаний и лишь сильнее укрепит свои позиции на Ближнем Востоке. А Башар Асад, по убеждению экспертов, пойдет на урегулирование лишь тогда, когда США начнут бомбить его позиции. 20 июля 2016 War on the Rocks

War on the Rocks: В сирийской войне теперь все решает только Россия В сирийском урегулировании России удалось добиться превосходства и на полях сражений, и за столом переговоров, пишет эксперт по Сирии Сэм Хеллер для War on the Rocks. Своей военно-воздушной кампанией она не только поддержала Асада, но и заявила о себе как о главном игроке в этом конфликте. Свобода действий США крайне ограничена: из-за развернутых в стране С-400 они не решатся вести военные действия против режима, политическое решение без договоренности с Москвой также невозможно, признает эксперт. 30 июня 2016 War on the Rocks

Саммит США и пяти северных стран пройдет под знаком «устрашения» России Встреча лидеров США, Дании, Исландии, Финляндии, Норвегии и Швеции должна быть посвящена, главным образом, способам сдерживания «российской агрессии», пишет сотрудник ВМС США на сайте War on the Rocks. По мнению автора статьи, пять северных европейских стран должны помочь Америке «защитить Прибалтику» и заставить Москву вернуться к «более конструктивным» отношениям с соседями. 13 мая 2016 War on the Rocks

В War on the Rocks нашли управу на «зеленых человечков» Соседи России небезосновательно опасаются, что Кремль может применить к ним отработанную в Крыму и Донбассе тактику гибридной войны - «зеленых человечков». Автор статьи в War on the Rocks считает, что этим странам при условии достаточной военной мощи стоит вступить в борьбу с немногочисленным контингентом, от которого открещивается Россия, и приводит в доказательство исторические прецеденты. 17 марта 2016 War on the Rocks

War on the Rocks тревожится за название и судьбу ГРУ В начале года ГРУ осталось без начальника. И похоже, что место этой спецслужбы в общей иерархии тоже под большим вопросом, пишет War on the Rocks. На сайте Министерства обороны оно теперь вообще обозначено как ГУ. Похоже, что это временная мера – и будущему главе ГРУ еще предстоит битва с конкурентами за место своей службы, считает обозреватель. 20 января 2016 War on the Rocks