War is Boring
War is Boring: Россия привлекает студентов к разработке подводных беспилотников
Российское правительство пытается применить большой интеллектуальный и инновационный потенциал страны и проводит открытые конкурсы на разработку современных систем для Министерства обороны, пишет War is Boring. И, учитывая уровень патриотизма среди россиян, скорее всего недостатка в участниках у них не будет.
Если завтра война с Западом: War is Boring «нащупал» слабое место у России
В российских больницах оказывают «некачественную помощь» и налицо нехватка квалифицированных врачей и оборудования, пишет War is Boring. И именно этим медицинским учреждениям в случае неядерной войны с Западом «придётся иметь дело с десятками тысяч раненых и убитых, причём неожиданно», отмечает автор статьи Роберт Бекхузен.
War is Boring: в России традиция надувать оружие живёт и здравствует
В России традиция задействовать надувные танки и липовые зенитно-ракетные комплексы «живёт и здравствует», пишет War is Boring. Имея с ними дело, любой самолёт-шпион, боевой самолёт, бомба с лазерным наведением и спутник потратят ресурсы и время, которые можно было бы использовать на охоту за настоящей техникой, констатирует автор статьи Роберт Бекхузен.
War is Boring прикинул, перемахнет ли «стелс» через «Подсолнухи»
Новый российский низкочастотный радиолокатор «Подсолнух» действительно видит самолеты-невидимки – просто потому, что самолет физически не может спрятаться от волн подобной частоты, пишет обозреватель War is Boring. Уникальность его не в этом, а в том, что он компактный и мобильный, – и его можно будет быстро установить в зоне конфликта, считает автор.