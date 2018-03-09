War is Boring: Россия привлекает студентов к разработке подводных беспилотников Российское правительство пытается применить большой интеллектуальный и инновационный потенциал страны и проводит открытые конкурсы на разработку современных систем для Министерства обороны, пишет War is Boring. И, учитывая уровень патриотизма среди россиян, скорее всего недостатка в участниках у них не будет. 9 марта 2018 War is Boring

Если завтра война с Западом: War is Boring «нащупал» слабое место у России В российских больницах оказывают «некачественную помощь» и налицо нехватка квалифицированных врачей и оборудования, пишет War is Boring. И именно этим медицинским учреждениям в случае неядерной войны с Западом «придётся иметь дело с десятками тысяч раненых и убитых, причём неожиданно», отмечает автор статьи Роберт Бекхузен. 4 февраля 2018 War is Boring

War is Boring: в России традиция надувать оружие живёт и здравствует В России традиция задействовать надувные танки и липовые зенитно-ракетные комплексы «живёт и здравствует», пишет War is Boring. Имея с ними дело, любой самолёт-шпион, боевой самолёт, бомба с лазерным наведением и спутник потратят ресурсы и время, которые можно было бы использовать на охоту за настоящей техникой, констатирует автор статьи Роберт Бекхузен. 3 декабря 2017 War is Boring