Want China Times
Want China Times: Кооперация с Индией спасет Т-50 от китайского плагиата
Разработкой истребителя пятого поколения Т-50 Россия предпочитает заниматься в сотрудничестве с Индией, хотя ее регионального партнера – Китай – считают ключевым союзником Москвы. Дело в том, что китайские инженеры в свое время украли у россиян технологии и выдали за свои на экспортном рынке. Сегодня Россия намерена не допустить повторения этой ситуации, поясняет тайваньская Want China Times.
Китайские эксперты: Россия - лишь ступень для КНР на пути в Европу
Отношения между Китаем и Россией очень неравны, и перевес в сторону Пекина будет только расти, считают аналитики. Цели КНР простираются гораздо дальше партнерства с Москвой, но последней из-за испорченных отношений с Западом ничего не остается, кроме как соглашаться на сотрудничество с восточным соседом на его условиях, пишет Want China Times.
Want China Times: Китай построит свои «Мистрали» по образцу французских
Франция рассматривает возможность продажи построенных для России «Мистралей» в другие страны, в том числе в Китай. Пекин намерен самостоятельно в дальнейшем строить подобные корабли, но может приобрести французские вертолетоносцы как образцы, пишет Want China Times.
Россия и Китай усовершенствуют Ми-26 для спасательных операций в горах
Москва и Пекин договорились о создании нового вертолета для ликвидации последствий катастроф, сообщает Want China Times. Вертолет будет создан на базе Ми-26, но будет отличаться гораздо более высокой грузоподъемностью. Об этом заявил прессе Дмитрий Рогозин. По его словам, соглашение на разработку вертолета было достигнуто еще в конце 2014 года. Материалы для большегруза поставит Китай, а двигатели - Россия.
WCT: Россия поможет обеспечить безопасность Никарагуанского канала
Никарагуа объявила о начале строительства Никарагуанского канала между Тихим и Атлантическим океанами. Россия уже пообещала поддержку с обеспечением безопасности, сообщает Want China Times. Собственно проведением конкурента Панамского канала занимается частная китайская компания; она и будет его контролировать в последующие 100 лет.
Want China Times: Юань не повторит ошибок рубля
Для стабилизации курса рубля китайские экономисты советуют Москве отказаться от высокой процентной ставки и ввести контроль за движением капиталов. Такой механизм в Китае задействован и если бы не он, то вместе с рублем упал бы и юань, уверены они. В свете произошедшего в Пекине намерены пересмотреть планы по либерализации курса китайской валюты, сообщает Want China Times.
WCT: Москва продает С-400, чтобы задобрить Пекин
После событий в Крыму военное сотрудничество между Россией и Китаем набирает обороты. Уже появились сведения, что достигнуто соглашение о продаже Китаю зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает Want China Times. России это может быть нужно для того, чтобы задобрить Пекин, пишет газета.
WCT: Москва и Пекин объединятся в «спутниковой битве» против США
Россия и Китай ведут переговоры о строительстве наземных станций для спутников, обслуживающих навигационные системы двух стран – российской ГЛОНАСС и китайской «Бэйдоу», сообщает Want China Times. По словам представителей российской стороны, плодотворное сотрудничество в этой сфере весьма вероятно, ведь у Москвы с Пекином общий конкурент - GPS.
Россияне внезапно полюбили китайцев
Согласно проведенному соцопросу, большинство россиян считают Китай дружественным государством, сообщает Want China Times. При этом граждане России все теплее относятся к китайцам. Опрошенные также одобряют заключенную в мае газовую сделку, отмечает издание.
WCT: Китай поможет России пережить «торговую месть» Вьетнама
Вьетнам отказался от российских «калашниковых» и решил перейти на израильские автоматы. Как сообщает Want China Times, это было сделано в ответ на отказ России разрабатывать нефтяное месторождение в Южно-Китайском море. Аналитики считают, что по России это ударит несильно, поскольку сейчас на подъеме отношения Москвы и Пекина.
Want China Times: Тайваню нужно учиться на «украинских ошибках»
Тайвань должен извлечь уроки из событий на Украине, считает издание Want China Times. По мнению тайваньской газеты, между двумя странами есть много общего. Они обе страдают от того, что власти пытаются разделить население вместо решения насущных проблем.