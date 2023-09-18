Vue du Droit: ракеты ATACMS не изменят положения украинцев в конфликте с Россией Американские ракеты ATACMS существенным образом не повлияют на положение украинцев на поле боя, считает французский полковник в отставке Эвре Карресс. Как поясняет эксперт, эти ракеты используют те же пусковые установки и системы наведения, что и HIMARS, а значит точно так же могут быть уничтожены российскими войсками. Кроме того, ATACMS — довольно старая система вооружений, отмечает специалист. 18 сентября 2023 Vue du Droit

Бельгийский эксперт: США втянули европейцев в украинский конфликт с помощью вранья в СМИ Любая война начинается со лжи в СМИ, и украинский конфликт не стал исключением, заявил в интервью YouТube-каналу Vue de Droit бельгийский эксперт и автор вышедшей недавно книги об информационной войне в украинском конфликте Мишель Колон. Европейской общественности пора осознать этот факт, как и то, что средства на поставку Киеву вооружений берутся из фондов, предназначенных на социальные расходы европейских стран, а также, что борьба с неправдой, распространяемой западными средствами массовой информации, — задача самих европейцев, настаивает эксперт. 17 сентября 2023 Vue du Droit