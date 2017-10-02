Vorwärts: ежегодно российские зэки могут почувствовать себя «звёздами» Каждый год заключённые российских колоний получают возможность на время покинуть места заключения и выступить на конкурсе песен «Калина красная», пишет Vorwärts. Немецкий режиссёр Штефан Эберляйн снял документальный фильм об этом мероприятии, которое даёт зэкам шанс «выделиться из серой массы и чем-нибудь себя занять», добавляет издание. 2 октября 2017 Vorwärts

Vorwärts: Министр Штайнмайер стерпит все оскорбления ради российско-немецкой дружбы Нельзя допустить, чтобы политические разногласия между Москвой и Берлином привели к размолвке между народами России и Германии, пишет на страницах Vorwärts министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Он призывает «не унижаться» и не обращать внимания на всех тех, кто пытается «оскорбить понимающих Россию». Немецкий дипломат недоумевает: «К чему мы придем во внешней политике, если "стремление понять" станет ругательством?» 25 августа 2016 Vorwärts