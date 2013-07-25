В Ульяновске поставят памятник Хо Ши Мину на одноименном бульваре, сообщает The Voice of Vietnam. Его сооружение обойдется в 16,5 миллиона рублей. Расходы разделят между собой правительство Вьетнама, российские компании и проживающие в России вьетнамские граждане.

«Варшавянки» из России усилят ВМФ Вьетнама

Россия закончила испытания двух первых подводных лодок класса «Кило» из шести, которые Москва обязалась оставить Ханою в 2009 году, сообщает Voice of Vietnam. Издание отмечает, что главное достоинство этих лодок – в возможности адаптировать их под современные виды вооружения.