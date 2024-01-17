Депутат Европарламента: опосредованная война НАТО против России уничтожила Украину

«Мы потратили миллионы денег налогоплательщиков ЕС на разжигание войны, которая не отвечала нашим интересам и которая помогла разрушить Украину без всяких на то причин», — такое мнение высказал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. По его словам, этот конфликт легко можно было предотвратить, однако Запад выбрал войну, желая ослабить Россию. Политик призвал людей одуматься и прекратить спонсировать эту «кровавую бойню».