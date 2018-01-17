Экс-посол Швеции: война с Россией означала бы конец для шведской нации Нет абсолютно никаких доказательств того, что Москва вынашивает какие-либо агрессивные планы по отношению к странам ЕС и НАТО, что делает абсолютно некорректным сравнение России с гитлеровской Германией, пишет для Vestmanlands Läns Tidning бывший посол Швеции в России Свен Хирдман. По мнению Хирдмана, вместо объявления политического бойкота Москве, Швеции стоит начать работать над восстановлением доверия между двумя народами, руководствуясь примером Финляндии. 17 января 2018 Vestmanlands Läns Tidning

Vestmanlands Läns Tidning: если бы не революция в России, в Германии не было бы нацистов За 70 лет у власти в России коммунисты принесли больше вреда, чем пользы, пишет для Vestmanlands Läns Tidning Ричард Аппельбом. По мнению журналиста, оказавшись у власти, коммунисты подавляют демократию, толерантность и экономическое развитие. Именно поэтому, уверен автор, истинные коммунисты «могут быть куда опаснее нацистов», которые в открытую демонстрируют свой волчий оскал. 6 ноября 2017 Vestmanlands Läns Tidning