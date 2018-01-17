Vestmanlands Läns Tidning
Экс-посол Швеции: война с Россией означала бы конец для шведской нации
Нет абсолютно никаких доказательств того, что Москва вынашивает какие-либо агрессивные планы по отношению к странам ЕС и НАТО, что делает абсолютно некорректным сравнение России с гитлеровской Германией, пишет для Vestmanlands Läns Tidning бывший посол Швеции в России Свен Хирдман. По мнению Хирдмана, вместо объявления политического бойкота Москве, Швеции стоит начать работать над восстановлением доверия между двумя народами, руководствуясь примером Финляндии.
Vestmanlands Läns Tidning: если бы не революция в России, в Германии не было бы нацистов
За 70 лет у власти в России коммунисты принесли больше вреда, чем пользы, пишет для Vestmanlands Läns Tidning Ричард Аппельбом. По мнению журналиста, оказавшись у власти, коммунисты подавляют демократию, толерантность и экономическое развитие. Именно поэтому, уверен автор, истинные коммунисты «могут быть куда опаснее нацистов», которые в открытую демонстрируют свой волчий оскал.
Vestmanlands Läns Tidning: России удалось спасти тигров от истребления
Спустя четыре года после проведения в Санкт-Петербурге Первого Международного форума по проблемам сохранения диких тигров популяция этих животных увеличилась, сообщает шведская газета Vestmanlands Läns Tidning. Так, в России количество хищников возросло с 360 до 433 особей. Остается только способствовать тому, чтобы вид прижился там, где для него есть подходящие условия, считает Ула Йеннерстен из Всемирного фонда дикой природы.