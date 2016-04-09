Verdens Gang
Verdens Gang: Бьорндален похвалил Путина, но только за спорт
Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален заявил, что с точки зрения спорта России очень повезло иметь такого президента, как Владимир Путин, пишет норвежская газета Verdens Gang. Комментируя это высказывание спортсмена, эксперт по России Юли Вильхельмсен отметила, что ей очень нравится, когда люди отступают от императива, будто любое высказывание о России необходимо начинать с осуждения режима Путина.
Verdens Gang: «Исламское государство» провоцирует Запад на наземную войну
Несмотря на усиление авиаударов по «Исламскому государству» силами международной коалиции и России, на скорую победу над террористами рассчитывать не приходится, отмечают эксперты на страницах норвежской Verdens Gang. По их мнению, ИГ пытается втянуть Запад в наземную операцию, чтобы поднять свой престиж в мусульманском мире как борца с западными оккупантами.