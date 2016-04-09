Verdens Gang: Бьорндален похвалил Путина, но только за спорт

Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален заявил, что с точки зрения спорта России очень повезло иметь такого президента, как Владимир Путин, пишет норвежская газета Verdens Gang. Комментируя это высказывание спортсмена, эксперт по России Юли Вильхельмсен отметила, что ей очень нравится, когда люди отступают от императива, будто любое высказывание о России необходимо начинать с осуждения режима Путина.