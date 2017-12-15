Večernji list
Večernji list: доцент из Хорватии рассказала, почему НАТО не стоит так бояться Калининграда
На Западе принято считать, что Россия превращает Калининградскую область в «один из наиболее военизированных регионов Европы». Однако этот «российский Дубровник» напрасно так сильно беспокоит НАТО, рассказала в интервью Večernji list эксперт по России Елена Юришич, которая лично побывала в Калининграде. У Москвы нет никакой политической надобности «бряцать оружием» в регионе, поэтому США и НАТО стоит меньше внимания уделять Прибалтике и больше сосредоточиться на понимании подлинных интересов России, подчёркивается в статье.
Večernji list: замахнувшись на «сдерживание России», Хорватия совершила ошибку
Присутствие 182 хорватских военных в составе батальона НАТО на границе с Россией не принесёт стране никакой пользы. Как пишет издание Večernji list, четырёхмиллионная Хорватия слишком рьяно относится к обязательствам, связанным с членством в НАТО, и не задумывается, что это может негативно отразиться на отношениях с Москвой.
Хорватский политик: Хорватия совершит ошибку, если не пожмёт руку, протянутую Путиным
Несмотря на то что Хорватия входит и в ЕС, и в НАТО, развитие сотрудничества с Россией также должно оставаться одним из приоритетов страны, уверен хорватский политик и экс-посол в Москве Божо Ковачевич. Как он заявил в интервью изданию Večernji list, Россия сегодня явно заинтересована в сотрудничестве с Хорватией и Загреб совершит ошибку, если не пожмёт руку, протянутую ему Москвой.
Večernji list: Путин строит империю на культе патриотизма и сильного лидера
Российский лидер Владимир Путин строит «новую российскую империю» и готов ответить решительным ударом, если кто-то заденет его за живое, пишет Večernji list. При этом он «всё меньше кажется решением, и всё больше — проблемой» для современной неупорядоченной мировой политики, говорится в статье. Однако россияне, которым Путин вновь привил православие, патриотизм и стремление обрести сильного лидера, продолжают поддерживать его и восхищаться его мощью как в физическом, так и в политическом плане, отмечает хорватское издание.