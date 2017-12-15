Večernji list: доцент из Хорватии рассказала, почему НАТО не стоит так бояться Калининграда На Западе принято считать, что Россия превращает Калининградскую область в «один из наиболее военизированных регионов Европы». Однако этот «российский Дубровник» напрасно так сильно беспокоит НАТО, рассказала в интервью Večernji list эксперт по России Елена Юришич, которая лично побывала в Калининграде. У Москвы нет никакой политической надобности «бряцать оружием» в регионе, поэтому США и НАТО стоит меньше внимания уделять Прибалтике и больше сосредоточиться на понимании подлинных интересов России, подчёркивается в статье. 15 декабря 2017 Večernji list

Večernji list: замахнувшись на «сдерживание России», Хорватия совершила ошибку Присутствие 182 хорватских военных в составе батальона НАТО на границе с Россией не принесёт стране никакой пользы. Как пишет издание Večernji list, четырёхмиллионная Хорватия слишком рьяно относится к обязательствам, связанным с членством в НАТО, и не задумывается, что это может негативно отразиться на отношениях с Москвой. 30 ноября 2017 Večernji list

Хорватский политик: Хорватия совершит ошибку, если не пожмёт руку, протянутую Путиным Несмотря на то что Хорватия входит и в ЕС, и в НАТО, развитие сотрудничества с Россией также должно оставаться одним из приоритетов страны, уверен хорватский политик и экс-посол в Москве Божо Ковачевич. Как он заявил в интервью изданию Večernji list, Россия сегодня явно заинтересована в сотрудничестве с Хорватией и Загреб совершит ошибку, если не пожмёт руку, протянутую ему Москвой. 8 ноября 2017 Večernji list