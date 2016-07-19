Večernje novosti

Сербский режиссер: Закон о СМИ губит отечественные каналы

После принятия серии законов о СМИ в Сербии сложилась пагубная для отечественных каналов ситуация, поскольку государство фактически отдало телерынок на откуп иностранцам, пишет режиссер и сценарист Станко Црнобрня. Проблема в том, что на западные телеканалы, транслирующиеся в Сербии, почему-то не распространяются законы, которые действуют для китайского CCTV или российского RT. Однако Россия и Китай делают ставку не на давление и гегемонию, а на дружбу и сотрудничество — в то время как Запад просто выкачивает из Сербии деньги, предупреждает автор.