Особняк, наркотики, оргии: американская журналистка рассказала, как отдыхают «титаны Кремниевой долины» Тайные секс-вечеринки с алкоголем и наркотиками — обычное дело для топ-менеджеров крупных технологических компаний Кремниевой долины. Своим образом жизни они даже гордятся, говоря о том, что «ниспровергают традиции и устои». При этом оргии в особняках затрагивают не только личную жизнь руководителей, но и помогают вести дела: частенько в гости захаживают крупные инвесторы. Об этом в своей книге, фрагмент которой публикует Vanity Fair, пишет американская журналистка Эмили Чанг. 15 января 2018 Vanity Fair

Vanity Fair: если Трамп смог, то сможет и «русская Пэрис Хилтон» Некогда светская львица и звезда реалити-шоу Ксения Собчак сегодня оказалась в центре предвыборной гонки в России, пишет Vanity Fair. И хотя даже её единомышленники-оппозиционеры не прочат успех этому начинанию, если уж Дональд Трамп смог попасть в Овальный кабинет Белого дома, то не стоит исключать никаких возможностей, считает издание. 27 октября 2017 Vanity Fair

Vanity Fair: отрицательными героями американских фильмов вновь становятся русские В современных американских фильмах, как и во времена холодной войны, злодеями вновь оказываются русские, сообщает Vanity Fair. Как отмечает издание, отрицательные герои в кино уже давно напоминают реальных врагов США. Такого рода злодеи служат постоянным напоминанием о геополитической ситуации; это лёгкий способ создать напряжение и спровоцировать эмоциональную реакцию. 30 июля 2017 Vanity Fair

Vanity Fair: В России запретили мат, трусы и французского журналиста Издание Vanity Fair составило список из семи «наиболее абсурдных» запретов в России. По мнению автора, в их числе запрет на пропаганду гомосексуализма, ограничение использования нецензурной лексики в произведениях искусства и отказ от кружевного нижнего белья из синтетики. А еще Москва отказала во въезде известному своей безупречной укладкой и ярой поддержкой Киева журналисту Бернару Анри-Леви. 8 сентября 2015 Vanity Fair