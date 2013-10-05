Дизайнер «Лады»: наши автомобили станут привлекательнее

«АвтоВАЗ» собирается уходить от привычных всем форм своих автомобилей, сделав их эмоциональнее. Кроме того компания расширит модельный ряд и будет ориентироваться на средний класс. Об этом заявил новый дизайнер фирмы в интервью The Vancouver Sun.