Vancouver Sun
Дизайнер «Лады»: наши автомобили станут привлекательнее
«АвтоВАЗ» собирается уходить от привычных всем форм своих автомобилей, сделав их эмоциональнее. Кроме того компания расширит модельный ряд и будет ориентироваться на средний класс. Об этом заявил новый дизайнер фирмы в интервью The Vancouver Sun.
Павел Виноградов стал «старшим по космосу»
Россиянин Павел Виноградов стал самым возрастным космонавтом, когда-либо выходившим в открытый космос, сообщает The Vancouver Sun. Вместе с другими членами экипажа МКС 59-летний Виноградов вышел в околоземное пространство, чтобы произвести необходимое техническое обслуживание станции.