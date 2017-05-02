Австриец, подозреваемый в военных преступлениях на территории Украины, был задержан на польско-украинской границе, сообщает vol.at. Как отмечает издание, 25-летний иностранец служил в батальоне «Киевская Русь» украинских вооружённых сил.

Русские научат Европу ходить в «антикафе»

В немецком Висбадене появилось первое в Германии «антикафе» - место, где посетители платят не за заказанную еду, а за время, проведенное в приятной обстановке. Идея «антикафе» родилась в Москве, а теперь ее с удовольствием заимствует и Европа, отмечает VOL.AT.