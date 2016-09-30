Upsala Nya Tidning: Швеция не должна превращаться в «буфер» для России

Представители шведской Партии центра призывают вступить в НАТО и «взять на себя обязательства солидарности» со скандинавскими и прибалтийскими соседями, включая совместные действия против России. Только Москва сейчас заинтересована в том, чтобы Швеция сохраняла внеблоковый статус, потому что стремится окружить себя «буферными государствами» — однако надо этому противостоять, пишут шведские центристы в статье для Upsala Nya Tidning.