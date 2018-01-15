Universe Today: Китай обещает похоронить «Небесный дворец» на кладбище космических кораблей

В последнее время к китайской орбитальной станции «Тяньгун-1» приковано особое внимание, поскольку она в ближайшем будущем должна войти в атмосферу, пишет Universe Today. В Китае обещают, что до поверхности Земли долетят лишь маленькие обломки, которые не представляют угрозы для людей. Кроме того, станцию планируется «похоронить» на так называемом кладбище космических кораблей в южной части Тихого океана.