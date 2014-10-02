Владимир Путин не так силен, как это может показаться на первый взгляд, поскольку его успехи зависят в основном от цены на энергоресурсы, уверен журналист Анджей Бжезецкий. Как пишет он на страницах Tygodnik Powszechny, Запад способен в сжатые сроки привести к снижению цены на нефть, а это грозит экономике России катастрофой.

Tygodnik Powszechny: Понять Россию помогут путешествия

Чтобы разгадать секрет загадочной русской души и сохранить трезвый взгляд на вещи, нужно совершить путешествие. И оно должно быть не только географическое, но и «внутреннее». Как пишет Tygodnik Powszechny, только тогда можно понять, насколько Россия богата, и богатство это кроется отнюдь не в природных ресурсах.