Toyo Keizai: японский дипломат предлагает вернуть Курилы «в рамках Конституции»

Есть целых два способа урегулировать спор Японии и России вокруг Курил так, чтобы «передача Хабомаи и Шикотана не противоречила российской Конституции», уверен японский писатель и бывший дипломат Масару Сато. Но если учитывать реакцию россиян, то вариант «передачи Японии двух островов на основе демаркации границ представляется более реальным», поскольку в этом случае «встречный ветер будет не таким сильным», пишет Сато в статье для Toyo Keizai.