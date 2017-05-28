Колумнист Toronto Sun: у Канады есть свой нерасследованный «российский вопрос» Канадские политики и эксперты слепо верят любым обвинениям в тайном сговоре между Трампом и Россией, не заботясь о фактах, а между тем в Канаде на протяжении многих лет существует собственный «российский вопрос», пишет политолог и историк Майкл Боннер в статье Toronto Sun. Канадский премьер-министр Пьер Трюдо был известен своей любовью к коммунизму и связями с советскими лидерами, однако никто и не думает проводить из-за этого расследование внутри страны. 28 мая 2017 Toronto Sun

Toronto Sun: Москве приглянулся новый премьер Канады, и дело не в его обаянии Кремль благосклонно отнесся к новому канадскому премьер-министру Джастину Трюдо, пишет Toronto Sun. Канадское издание считает, что причина не столько в личном обаянии политика, очаровавшего весь мир, сколько в перемене курса к России по сравнению с линией бывшего премьера Стивена Харпера. 4 апреля 2016 Toronto Sun

Канадская НКО позаботится об окнах Мариуполя Канадская НКО GlobalMedic закупила для украинского Мариуполя партию специальной пленки для стекол, предотвращающей разлет осколков в случае повреждения стекла взрывной волной, сообщает Toronto Sun. Руководство GlobalMedic планирует установить материал на окна мариупольских школ, домов престарелых и церквей. 24 мая 2015 Toronto Sun

Канадский комментатор о сборной России: Ни манер, ни чести Популярный канадский спортивный комментатор Дон Черри выразил свое возмущение тем, что ряд игроков российской сборной по хоккею покинули лед, после того как проиграли Канаде в финале чемпионата мира. «Они совершенно не умеют себя вести», - заявил он, добавив, что канадцы себе такого не позволяли. 19 мая 2015 Toronto Sun