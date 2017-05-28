Toronto Sun
Колумнист Toronto Sun: у Канады есть свой нерасследованный «российский вопрос»
Канадские политики и эксперты слепо верят любым обвинениям в тайном сговоре между Трампом и Россией, не заботясь о фактах, а между тем в Канаде на протяжении многих лет существует собственный «российский вопрос», пишет политолог и историк Майкл Боннер в статье Toronto Sun. Канадский премьер-министр Пьер Трюдо был известен своей любовью к коммунизму и связями с советскими лидерами, однако никто и не думает проводить из-за этого расследование внутри страны.
Toronto Sun: Москве приглянулся новый премьер Канады, и дело не в его обаянии
Кремль благосклонно отнесся к новому канадскому премьер-министру Джастину Трюдо, пишет Toronto Sun. Канадское издание считает, что причина не столько в личном обаянии политика, очаровавшего весь мир, сколько в перемене курса к России по сравнению с линией бывшего премьера Стивена Харпера.
Канадская НКО позаботится об окнах Мариуполя
Канадская НКО GlobalMedic закупила для украинского Мариуполя партию специальной пленки для стекол, предотвращающей разлет осколков в случае повреждения стекла взрывной волной, сообщает Toronto Sun. Руководство GlobalMedic планирует установить материал на окна мариупольских школ, домов престарелых и церквей.
Канадский комментатор о сборной России: Ни манер, ни чести
Популярный канадский спортивный комментатор Дон Черри выразил свое возмущение тем, что ряд игроков российской сборной по хоккею покинули лед, после того как проиграли Канаде в финале чемпионата мира. «Они совершенно не умеют себя вести», - заявил он, добавив, что канадцы себе такого не позволяли.
Toronto Sun: Хотите «наехать» на Путина? Зовите Канаду!
Канадский премьер призвал Владимира Путина «убраться с Украины» во время рукопожатия. Этот «ясный и прямолинейный» жест восхитил редакцию Toronto Sun. Именно так западный мир и относится к Путину на самом деле, и своим действием Канада показала пример всем – и США тоже, уверено издание.