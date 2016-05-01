Blade: Путин запугивает американцев, чтобы они голосовали за Трампа В последнее время Владимир Путин с помощью своих ВКС применяет «тактику запугивания» по отношению к США, пишет журналист Toledo Blade Майк Сигов. На его взгляд, таким образом российский лидер вынуждает американских избирателей голосовать за Дональда Трампа, который придерживается изоляционистской политики. 1 мая 2016 Toledo Blade

Toledo Blade: Генерал Данфорд поставит на место «обманщика Путина» Как пишет Toledo Blade, Запад не смог адекватно отреагировать на «агрессию» России на Украине. Причиной тому - слабое оснащение украинской армии и «обманные тактики ведения войны» Владимира Путина. Изменить «правила игры», считает издание, должно назначение на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Джозефа Данфорда. Он ясно дал понять, что, по его мнению, Россия – «угроза номер один для США». 10 августа 2015 Toledo Blade

ToledoBlade: Могуществу Путина угрожают националисты Президент России не так уж влиятелен, как решил журнал Forbes в рейтинге 2013 года, пишет американская ToledoBlade. По мнению издания, пока Кремлю выгоден рост национализма, но грядущий экономический кризис может все изменить. И тогда, считает ToledoBlade, российской государственности может прийти конец. 24 ноября 2013 Toledo Blade