Tokyo Shimbun: Если бы Россию не пустили в Рио, было бы гораздо хуже Гипотетическое решение о недопуске всей российской команды до Олимпиады в Рио повлекло бы колоссальные потери для Бразилии и всей спортивной индустрии, — и при этом Россия затаила бы обиду на Запад, утверждает Tokyo Shimbun. Издание оправдывает во многом компромиссное решение МОК – которое, тем не менее, позволит удержать Олимпийские игры от окончательной политизации. 26 июля 2016 Tokyo Shimbun

Tokyo Shimbun не поняла, какой «новый подход» к Курилам нашел премьер Абэ В решении территориального спора России и Японии из-за Курильских островов премьер Японии Синдзо Абэ провозгласил «новый подход, основанный на новой концепции». В чем его суть, остается непонятным, отмечает Tokyo Shimbun. Каким бы он ни был, издание надеется, что Япония не поступится принципами и острова будут ей возвращены до заключения мирного договора с Москвой. 11 мая 2016 Tokyo Shimbun

Tokyo Shimbun: Японии стоит поучиться у России защите суверенитета Вряд ли стоит с такой тревогой воспринимать рутинные инфраструктурные работы, которые российская власть проводит на южнокурильских островах, заявляет корреспондент Tokyo Shimbun. Скорее японцам стоит сконцентрироваться на вопросе о суверенитете над территорией, ведь россияне относятся к нему очень трепетно, считает он. 28 августа 2013 Tokyo Shimbun

Tokyo Shimbun: В Японии с тревогой следят за «россиизацией» Курил Япония формально возобновила переговоры по вопросу Курильских островов, поскольку их уже активно осваивает иностранный бизнес, но японские предприятия в этом не участвуют, отмечает бывший высокопоставленный представитель японского МИД Кадзухико Того. Он уверен, что именно в ходе переговоров станет ясно, сколько островов и в каком статусе в конечном итоге будет передано Японии. 19 августа 2013 Tokyo Shimbun

Tokyo Shimbun: «Совесть России» сбежала от Путина Уже 11 человек, которых можно назвать «совестью России», бежало за границу после возвращения к власти Владимира Путина в середине прошлого года, отмечает Tokyo Shimbun. А сейчас в связи с ростом давления властей на оппозицию и инакомыслие все больше обычных россиян стало склоняться к эмиграции, уверена газета. 10 июня 2013 Tokyo Shimbun

Tokyo Shimbun: Будда Путин водит японцев за нос Вот уже год, как Россия говорит о различных вариантах решения территориального спора с Японией, однако дело с мертвой точки пока не сдвигается. Как отмечает Tokyo Shimbun, Страна восходящего солнца сейчас похожа на сказочного персонажа, который попался на уловку Будды, — а Буддой в этой ситуации можно считать Путина. 13 мая 2013 Tokyo Shimbun

Сильный Китай стал кошмарным сном России Российские эксперты бьют тревогу из-за растущей мощи Китая, сообщает японская газета Tokyo Shimbun. Именно этим объясняется молчание Москвы по поводу спора Пекина и Токио из-за островов Сенкаку. Ведь вмешательство России в этот конфликт может спровоцировать гонку вооружений в регионе. 8 октября 2012 Tokyo Shimbun