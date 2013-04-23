Today Online (Singapore)

Сингапурский суд может приговорить россиянина Виталия Владу к штрафу и лишению свободы за угрозу взорвать пассажирский самолет, сообщает Today Online. Однако защита гражданина РФ утверждает, что его просто не так поняли: он лишь жаловался, что «его сейчас вырвет».

Армиям развитых стран следует учиться у СССР

Во Вторую мировую СССР победил, потому что сумел наладить массовый выпуск простых и технологичных Т-34. У германского Вермахта танки были лучше, но гораздо сложнее в производстве. Сегодня следует вновь обратиться к советскому опыту и решить, что важнее для победы: качество или количество, пишет военный аналитик сингапурской Today Online.