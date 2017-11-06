Tiroler Tageszeitung
TT: украинский посол рассказал об «условиях» России — мир в обмен на свободу украинцев
Украинцы не считают себя «частью российской сферы влияния», заявил в интервью австрийской газете Tiroler Tageszeitung посол Украины в Австрии Александр Щерба. Москву, однако, это не устраивает, и она согласится на мир в Донбассе «только в обмен на свободу Украины», подчеркнул украинский дипломат.
TT: Львов ностальгирует по «бабушке Австрии» и не терпит русофильства
Пытаясь вернуть Украину в сферу своего влияния, Кремль добился обратного, и теперь в отношениях двух стран царит большая отчуждённость, пишет Tiroler Tageszeitung. Особенно это заметно во Львове, где даже этнические русские занимают прозападную позицию, а некоторые ностальгируют по «золотым временам» Австро-Венгерской империи.
Tiroler Tageszeitung: русские корни не сделали президента Австрии своим для Кремля
Несмотря на русские корни нового президента Австрии Александра Ван дер Беллена, кремлёвскому руководству оказался ближе его конкурент на выборах — Норберт Хофер, партия которого заключила соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией», пишет Tiroler Tageszeitung. Больше того — впервые за несколько лет на сайте Кремля отсутствовали поздравления австрийскому правительству по случаю Нового года.
Tiroler Tageszeitung: Тирольские политики выступили против санкций ЕС
Делегация политиков из Тироля посетила Москву и Петербург с целью сгладить ущерб от санкций ЕС и оживить сотрудничество между австрийским регионом и Россией, сообщает Tiroler Tageszeitung. По данным издания, в результате переговоров между австрийцами и Кремлем ожидается укрепление сотрудничества в сфере туризма, спорта и торговли.
Климкин: Киев надеется на отмену виз с ЕС в ближайшие месяцы
Визовый режим между Украиной и ЕС может быть отменен в ближайшее время, заявил глава украинского МИД Павел Климкин. По словам политика, Киев выполнил все необходимые для этого требования. Кроме того, Киев рассчитывает на скорое вступление в НАТО, добавил Климкин.
Австрийский бизнесмен: Путин ведет Россию правильным путем
Владимир Путин - «человек дела с отличными лидерскими качествами», который ведет страну правильным путем. Так считает австрийский топ-менеджер Зигфрид Вольф, один из крупнейших частных инвесторов в Сочи. В интервью Tiroler Tageszeitung он заявил, что, по его мнению, Россию не всегда стоит оценивать по западным стандартам.