TT: украинский посол рассказал об «условиях» России — мир в обмен на свободу украинцев Украинцы не считают себя «частью российской сферы влияния», заявил в интервью австрийской газете Tiroler Tageszeitung посол Украины в Австрии Александр Щерба. Москву, однако, это не устраивает, и она согласится на мир в Донбассе «только в обмен на свободу Украины», подчеркнул украинский дипломат. 6 ноября 2017 Tiroler Tageszeitung

TT: Львов ностальгирует по «бабушке Австрии» и не терпит русофильства Пытаясь вернуть Украину в сферу своего влияния, Кремль добился обратного, и теперь в отношениях двух стран царит большая отчуждённость, пишет Tiroler Tageszeitung. Особенно это заметно во Львове, где даже этнические русские занимают прозападную позицию, а некоторые ностальгируют по «золотым временам» Австро-Венгерской империи. 6 ноября 2017 Tiroler Tageszeitung

Tiroler Tageszeitung: русские корни не сделали президента Австрии своим для Кремля Несмотря на русские корни нового президента Австрии Александра Ван дер Беллена, кремлёвскому руководству оказался ближе его конкурент на выборах — Норберт Хофер, партия которого заключила соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией», пишет Tiroler Tageszeitung. Больше того — впервые за несколько лет на сайте Кремля отсутствовали поздравления австрийскому правительству по случаю Нового года. 26 января 2017 Tiroler Tageszeitung

Tiroler Tageszeitung: Тирольские политики выступили против санкций ЕС Делегация политиков из Тироля посетила Москву и Петербург с целью сгладить ущерб от санкций ЕС и оживить сотрудничество между австрийским регионом и Россией, сообщает Tiroler Tageszeitung. По данным издания, в результате переговоров между австрийцами и Кремлем ожидается укрепление сотрудничества в сфере туризма, спорта и торговли. 30 октября 2016 Tiroler Tageszeitung

Климкин: Киев надеется на отмену виз с ЕС в ближайшие месяцы Визовый режим между Украиной и ЕС может быть отменен в ближайшее время, заявил глава украинского МИД Павел Климкин. По словам политика, Киев выполнил все необходимые для этого требования. Кроме того, Киев рассчитывает на скорое вступление в НАТО, добавил Климкин. 12 сентября 2016 Tiroler Tageszeitung