Times of Malta: Москву разбил снежный паралич

В Москве прошел сильный снегопад, который парализовал транспорт и вызвал задержки более 150 авиарейсов, сообщает Times of Malta. Ни один из трех аэропортов столицы не пришлось закрывать, но пробки чуть не сорвали последнее заседание кабинета правительства. Дмитрий Медведев сообщил, что несколько министров опоздали к его началу.