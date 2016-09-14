TA: Немецкий бизнес приписал продление санкций против РФ «оскорбленному тщеславию» Продление санкций Евросоюза и, как следствие, российского эмбарго, в разной степени коснулось многих немецких фирм. Некоторые компании не попали под ограничения и продолжают вести торговлю с Россией, однако для других продление штрафных мер стало тяжелым ударом и закрыло для них новый крупный рынок сбыта. Требуя вернуть свободу бизнеса, они обвиняют авторов антироссийской санкционной политики в «оскорбленном тщеславии», сообщает Thüringer Allgemeine. 14 сентября 2016 Thueringer Allgemeine

Региональный канал Salve.TV не намерен отказываться от кремлевской передачи Региональному каналу Тюрингии Salve.TV разрешили и дальше транслировать передачу, в которой критики увидели российскую пропаганду. У органа по надзору за СМИ федеральной земли Тюрингии нет по этому поводу никаких возражений, так как свобода средств массовой информации является высшим благом. 30 июля 2015 Thueringer Allgemeine